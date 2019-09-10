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Общество

Компания Apple показала новый iPhone

10 сентября в театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США) компания Apple продемонстрировала миру свои новые новинки.

В частности, компания показала iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro. Первый смартфон с OLED-экраном имеет диагональ экрана 6,5 дюйма, второй – 5,8 дюйма. Также была презентована третья модель iPhone 11 – бюджетный смартфон с более дешевым LCD-экраном, диагональ которого составит 6,1 дюйма. У этого смартфона три камеры: одна камера будет обычной, а вторая — способна снимать более широкие кадры. В режиме камеры теперь есть Night Mode, чтобы снимать при плохом освещении.

Компания также продемонстрировала новый iPad с экраном 10,2 дюйма, процессором от iPhone 7 (А10 Fusion), а также обновленные Apple Watch. Кроме того, зрители смогли увидеть новую модель ноутбука MacBook диагональю 16 дюймов.

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