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Общество

Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный яд

Эксперты Роскачества обнаружили в сухих завтраках – шоколадных шариках – охратоксин А. Это ядовитое вещество вызывает болезнь почек, интерстициальный фиброз и прочие заболевания, связанные с цитотоксическими и канцерогенными свойствами токсина, сообщает ТАСС.

Всего специалисты Роскачества проверили 18 наиболее популярных на российском рынке брендов шоколадных шариков. В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин - охратоксин А. Его нашли в шариках «Дансония», «О’Кей», Nesquik, «Лента», «ВкусВилл».

Во всех исследуемых марках эксперты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, стафилококков и бактерий группы кишечной палочки. Также в шоколадных шариках не нашли искусственных консервантов и красителей.

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