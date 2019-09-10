Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный яд

23:00, 10 сентября 2019, ПАИ

Эксперты Роскачества обнаружили в сухих завтраках – шоколадных шариках – охратоксин А. Это ядовитое вещество вызывает болезнь почек, интерстициальный фиброз и прочие заболевания, связанные с цитотоксическими и канцерогенными свойствами токсина, сообщает ТАСС.

Всего специалисты Роскачества проверили 18 наиболее популярных на российском рынке брендов шоколадных шариков. В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин - охратоксин А. Его нашли в шариках «Дансония», «О’Кей», Nesquik, «Лента», «ВкусВилл».

Во всех исследуемых марках эксперты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, стафилококков и бактерий группы кишечной палочки. Также в шоколадных шариках не нашли искусственных консервантов и красителей.