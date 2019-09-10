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Контрактник из вертолётной эскадрильи в Псковской области оштрафован за обман командира

Капитан-контрактник из войсковой части 44440 обманул командира, чтобы получить надбавку.

Как сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону, военнослужащий в 2017 году не выполнил установленную приказом Министра обороны норму налета в количестве 40 часов, поэтому не смог получить ежемесячную надбавку за особые условия военной службы.  

10 декабря 2017 года капитан обманул врио командира вертолетной эскадрильи, сообщив, что выполнил норму налета. 28 декабря того же года он удостоверил личной подписью недостоверные сведения в приложении к проекту приказа командира части. В результате приказом командира части ему утвердили годовой налет в количестве 44 часов 37 минут и установили ежемесячную надбавку. На карту капитана поступили 14 тысяч 251 рубль.

Псковский гарнизонный военный суд признал мошенника виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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