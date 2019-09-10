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К ограничениям по службе приговорил суд скрывавшегося в Пыталово военнослужащего

Псковский гарнизонный суд приговорил к ограничениям по военной службе на 1 год и 3 месяца военнослужащего, который самовольно оставил часть. Кроме того, из его довольствия будут удерживать 10% в доход государства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Военно-следственного отдела по Псковскому гарнизону.

Младший сержант, служащий по контракту в войсковой части 29760 в городе Луге Ленинградской области, не явился в расположение к 8:30 4 июня 2018 года без уважительных причин. Вместо этого он отправился в город Пыталово Псковской области, где проводил время по своему усмотрению. 28 июня прошлого года он добровольно явился в военную прокуратуру Псковского гарнизона, где сообщил, что самовольно оставил воинскую часть.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 337 УК РФ (неявка в срок без уважительных причин военнослужащего по контракту на службу свыше 10 суток, но не более одного месяца).

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