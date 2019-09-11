Об утраченной псковской усадьбе предков президента Австрии расскажут на конференции в Подмосковье

10:05, 11 сентября 2019, ПАИ

Об утраченной псковской усадьбе предков президента Австрии Александра Ван дер Беллена расскажет директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин на всероссийской коференции «Архивы и усадьбы» в подмосковном Пушкине. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Мне удалось выяснить, что усадьба находилась в Палкинском районе. До наших дней, к сожалению, ничего не сохранилось. Неизвестно даже точное время утраты», - рассказал Валерий Кузьмин.

В мае в своём интервью президент Австрии рассказал, что запланировал поездку на историческую родину в Псков, потому что ему будет интересно увидеть места, где работали его отец и дед. «И в архиве есть документы, а дом, где раньше жили мои бабушка и дедушка, был разрушен во время революции или позже. Но на следующий раз я бы уже это запланировал. Я никогда не был там. Ну, будет интересно. 2019 год отличается от того, что было тогда, это понятно всем. Даже в долине, откуда я родом, все по-другому, чем, когда я был ребенком», - отметил президент Австрии.

Дед Александра Ван дер Беллена и его полный тёзка был представителем дворянского рода Белленов, которые известны в Псковской губернии с XVIII века. Он руководил губернией в 1917 году и на должности губернского комиссара Временного правительства пребывал до начала 1918 года, когда окончательно сменилась власть. После вместе с семьёй переехал в Эстонию, затем - в Австрию, однако изначально не планировал покидать Россию.

Нынешний президент Австрии родился 18 января 1944 года в Вене. Ван дер Беллен женат и имеет двух взрослых сыновей.

Псковское агентство информации сообщало, что в начале года директору Государственного архива Псковской области, автору исследования, посвящённого истории псковских Белленов, Валерию Кузьмину удалось встретился с президентом Австрии.