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Общество

В Идрице проходят торжественные мероприятия в честь годовщины освобождения

Торжественные мероприятия в День освобождения посёлка Идрица состоялись сегодня, 12 июля, пишет газета «Призыв».

81 год назад Идрица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. С приветственным словом на площади Знамени Победы к собравшимся обратился первый заместитель главы администрации Себежского района Андрей Ляшкевич, глава администрации Идрицы Михаил Андреев.

Фото: газета «Призыв»

Михаил Андреев зачитал приветственный адрес от заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Вера Васильевна поздравила жителей легендарной Идрицы с праздником, подчеркнув важность этой священной даты, поблагодарив идричан за сохранение памяти. Она пожелала мирного неба, здоровья, процветания.

Благодарственными письмами от администрации Идрицы награждены золотые и серебряные медалисты, педагоги Идрицкой средней школы, спортсмены, тренер Александр Шаров, сотрудники УФСИН ИК-3, участники поискового движения – эти люди внесли значительный вклад в развитие посёлка.

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