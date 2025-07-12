В Идрице проходят торжественные мероприятия в честь годовщины освобождения

17:33, 12 июля 2025, ПАИ

Торжественные мероприятия в День освобождения посёлка Идрица состоялись сегодня, 12 июля, пишет газета «Призыв».

81 год назад Идрица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. С приветственным словом на площади Знамени Победы к собравшимся обратился первый заместитель главы администрации Себежского района Андрей Ляшкевич, глава администрации Идрицы Михаил Андреев.

Михаил Андреев зачитал приветственный адрес от заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Вера Васильевна поздравила жителей легендарной Идрицы с праздником, подчеркнув важность этой священной даты, поблагодарив идричан за сохранение памяти. Она пожелала мирного неба, здоровья, процветания.

Благодарственными письмами от администрации Идрицы награждены золотые и серебряные медалисты, педагоги Идрицкой средней школы, спортсмены, тренер Александр Шаров, сотрудники УФСИН ИК-3, участники поискового движения – эти люди внесли значительный вклад в развитие посёлка.