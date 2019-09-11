Поправки к федеральному законодательству о лекарственном обеспечении разработают в Псковской области

12:29, 11 сентября 2019, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания согласовал создание рабочей группы для выработки предложений по изменению федерального законодательства по вопросам лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 11 сентября, от регионального парламента в состав рабочей группы планируется включить депутатов-медиков Ирину Богачёву, Игоря Дитриха и Виктора Антонова.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина рассказала, что исполнительная власть поддерживает создание данной рабочей группы. По ее словам, комитет неоднократно направлял предложения о внесении таких изменений в федеральное законодательство. В частности, речь идет об обеспечении лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями за счет средств федерального бюджета.