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Общество

Поправки к федеральному законодательству о лекарственном обеспечении разработают в Псковской области

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания согласовал создание рабочей группы для выработки предложений по изменению федерального законодательства по вопросам лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 11 сентября, от регионального парламента в состав рабочей группы планируется включить депутатов-медиков Ирину Богачёву, Игоря Дитриха и Виктора Антонова.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина рассказала, что исполнительная власть поддерживает создание данной рабочей группы. По ее словам, комитет неоднократно направлял предложения о внесении таких изменений в федеральное законодательство. В частности, речь идет об обеспечении лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями за счет средств федерального бюджета.

 

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