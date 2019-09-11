Разработан законопроект, позволяющий улучшить позиции Псковской области в рейтинге состояния инвестклимата

14:43, 11 сентября 2019, ПАИ

Подготовлены поправки к региональному закону о системе органов исполнительной власти, которые позволят Псковской области улучшить позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания одобрили рассмотрение документа на предстоящей 12 сентября сессии регионального парламента.

Законопроект предлагает дополнить государственно-властные полномочия в сфере экономики полномочием по установлению порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области и экспертизы нормативных правовых актов области. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В пояснительной записке отмечает, что принятие законопроекта позволит Псковской области занять более высокое положение в рейтинге качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации, напрямую влияющего на позицию региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Агентства стратегических инициатив.

Рейтинг качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах РФ будет проводиться уже в октябре.