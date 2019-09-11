Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области

15:28, 11 сентября 2019, ПАИ

Псковстат проанализировал динамику потребительских цен на основные продукты питания в Псковской области с 3 по 9 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в этот период в регионе с 373 до 376 рублей за килограмм подорожала говядина, цена на баранину и свинину осталась прежней, соответственно 500 и 224 рубля за килограмм.

С 332 до 330 рублей подешевели сосиски и сардельки, с 346 до 344 рублей - варёная колбаса. Со 132 до 136 рублей подорожали мясные консервы, с 580 до 586 рублей выросла цена на килограмм сливочного масла, цена на подсолнечное осталась неизменной (104 рубля за литр).

С 326 до 331 рубля выросла цена на мягкие глазированные шоколадом конфеты, с 830 до 827 рублей подешевел черный байховый чай.

Упали в цене и свежие овощи: картофель (с 26 до 24 рублей), морковь (с 39 до 36 рублей), лук (с 36 до 33 рублей), капуста (с 27 до 25 рублей), помидоры (с 81 до 76 рублей). При этом огурцы выросли в цене с 67 до 69 рублей.