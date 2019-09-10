0
13:11
Под подписку о невыезде взят виновник ДТП с тремя микроавтобусами на трассе Санкт-Петербург — Псков
13:18
«Не оставляйте банки на балконе»: Названа причина пожара в многоэтажном доме на улице Коммунальной в Пскове
13:56
Квартира горит в многоэтажном доме на Коммунальной в Пскове
11:36
Из роты в палату: Почему из армии некоторые новобранцы отправляются в психиатрическую больницу
19:30
Около 50 литров спиртосодержащих лосьонов изъяли полицейские в Пскове
10:42
Обнародована информация о травмах пострадавших в результате ДТП на остановке в Пскове
09:40
Названа предварительная причина ДТП на автобусной остановке в Пскове
Еще новости
Происшествия

Российского шпиона отправили на пять лет в тюрьму в Эстонии

В Эстонии суд приговорил российского шпиона к тюремному заключению, пишет портал err.ee.

Пресс-секретарь полиции заявил, что личность шпиона пока не может быть раскрыта – расследование всех обстоятельств, связанных с уголовным делом, на данном этапе пока не завершено. Обвиняемый согласился сотрудничать со следователями. Суд приговорил шпиона к 5 годам лишения свободы.

В феврале 2018 года Эстония и Россия обменялись осужденными шпионами: Москва передала Райво Суси, а Таллин — Артема Зинченко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Под подписку о невыезде взят виновник ДТП с тремя микроавтобусами на трассе Санкт-Петербург — Псков
10 сентября 2019
Под подписку о невыезде взят виновник ДТП с тремя микроавтобусами на трассе Санкт-Петербург — Псков 4
«Не оставляйте банки на балконе»: Названа причина пожара в многоэтажном доме на улице Коммунальной в Пскове
08 сентября 2019
«Не оставляйте банки на балконе»: Названа причина пожара в многоэтажном доме на улице Коммунальной в Пскове
Квартира горит в многоэтажном доме на Коммунальной в Пскове
07 сентября 2019
Квартира горит в многоэтажном доме на Коммунальной в Пскове
Около 50 литров спиртосодержащих лосьонов изъяли полицейские в Пскове
05 сентября 2019
Около 50 литров спиртосодержащих лосьонов изъяли полицейские в Пскове
Обнародована информация о травмах пострадавших в результате ДТП на остановке в Пскове
04 сентября 2019
Обнародована информация о травмах пострадавших в результате ДТП на остановке в Пскове
Названа предварительная причина ДТП на автобусной остановке в Пскове
04 сентября 2019
Названа предварительная причина ДТП на автобусной остановке в Пскове
Уголовное дело по факту гибели 6-летней псковички под колесами мотоцикла направлено в суд
04 сентября 2019
Уголовное дело по факту гибели 6-летней псковички под колесами мотоцикла направлено в суд
Водитель въехавшего в автобусную остановку в Пскове автомобиля погиб
04 сентября 2019
Водитель въехавшего в автобусную остановку в Пскове автомобиля погиб

Идет загрузка...