Российского шпиона отправили на пять лет в тюрьму в Эстонии

15:54, 11 сентября 2019, ПАИ

В Эстонии суд приговорил российского шпиона к тюремному заключению, пишет портал err.ee.

Пресс-секретарь полиции заявил, что личность шпиона пока не может быть раскрыта – расследование всех обстоятельств, связанных с уголовным делом, на данном этапе пока не завершено. Обвиняемый согласился сотрудничать со следователями. Суд приговорил шпиона к 5 годам лишения свободы.

В феврале 2018 года Эстония и Россия обменялись осужденными шпионами: Москва передала Райво Суси, а Таллин — Артема Зинченко.