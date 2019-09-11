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Общество

В России намерены ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

В России намерены ввести наказание за ложный вызов скорой помощи. Как сообщает ТАСС, эту идею обсуждает экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, идея о введении ответственности за ложный вызов скорой помощи здравая, однако нужно четко прописать критерии, по которым можно будет определить такое правонарушение. 

По его словам, в законопроекте должно быть прописано, кто будет составлять протокол. «Должен быть процессуальный механизм», - заявил Вячеслав Лысаков.

 

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