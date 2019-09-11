Бродячую собаку на улице Индустриальной в Пскове отловили после обращения на сайт губернатора

17:19, 11 сентября 2019, ПАИ

Бродячую собаку на улице Индустриальной в Пскове отловили после обращения горожан на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Женщина пожаловалась, что в ее районе «очень много больших бродячих собак».

«Некоторые из животных агрессивные. Начинается учебный год, детям страшно ходить в школу. Если честно, то я сама боюсь встречи с этими собаками. Они облюбовали территорию детского сада и двор на Индустриальной, 4а. По 5-8 собак лежат в детской песочнице и вокруг неё. Ночью с открытыми окнами невозможно спать, постоянно лают, дерутся, кого-то гоняют. Я понимаю, что питомники переполнены, но надо с этим что-то делать. Очень страшно за деток. Надеюсь, что вы сможете помочь нам», - написала псковичка.

Вопрос под свой контроль взяла председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина. Она пояснила, что ещё 15 июля Псковская городская станция по борьбе с болезнями животных заключила контракт с АНЗО «Шанс» на отлов безнадзорных собак. 9 сентября информация о бездомных собаках на Индустриальной передали сотрудникам «Шанса». В тот же день специалисты отловили агрессивного кобеля. «Ситуация находится под контролем», - заверила Вера Баданина.