Псковичка пожаловалась губернатору на бездомных собак на улице Индустриальной

15:49, 03 сентября 2019, ПАИ

Жительница Пскова Ирина Колосова пожаловалась на бездомных собак, которые, по ее словам, бродят на улице Индустриальной. Сообщение об этом женщина написала оставила на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Ирина Колосова рассказала, что в районе бегает много собак и некоторые из них весьма агрессивны.

«Если честно, то я сама боюсь встречи с этими собаками. Они облюбовали территорию детского сада и двор на Индустриальной, 4а. По 5-8 собак лежат в детской песочнице и вокруг неё... Ночью с открытыми окнами невозможно спать, постоянно лают, дерутся, кого-то гоняют», - написала женщина.

Она также рассказала, что месяц назад обращалась в зоозащитную организацию «Шанс»: их специалисты приехали на место, сделали несколько фотографий и после этого Ирина Колосова перестала видеть некоторых собак. Но, по ее словам, проблему это не решило – на районе появились новые.

«Я понимаю, что питомники переполнены, но надо с этим что-то делать. Очень страшно за деток. Надеюсь, что вы сможете помочь нам», - обратилась псковичка к губернатору.

Глава администрации Пскова заверил женщину, что ее вопрос будет рассмотрен, ответ разместят на сайте губернатора.