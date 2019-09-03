0
14:10
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
13:52
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
13:28
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
13:11
С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове
13:01
Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов
12:00
Начался «сиротский» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:32
В Псковской области проведут «Цифровой забег»
Еще новости
Общество

Псковичка пожаловалась губернатору на бездомных собак на улице Индустриальной

Жительница Пскова Ирина Колосова пожаловалась на бездомных собак, которые, по ее словам, бродят на улице Индустриальной. Сообщение об этом женщина написала оставила на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Ирина Колосова рассказала, что в районе бегает много собак и некоторые из них весьма агрессивны.

«Если честно, то я сама боюсь встречи с этими собаками. Они облюбовали территорию детского сада и двор на Индустриальной, 4а. По 5-8 собак лежат в детской песочнице и вокруг неё... Ночью с открытыми окнами невозможно спать, постоянно лают, дерутся, кого-то гоняют», - написала женщина.

Она также рассказала, что месяц назад обращалась в зоозащитную организацию «Шанс»: их специалисты приехали на место, сделали несколько фотографий и после этого Ирина Колосова перестала видеть некоторых собак. Но, по ее словам, проблему это не решило – на районе появились новые.

«Я понимаю, что питомники переполнены, но надо с этим что-то делать. Очень страшно за деток. Надеюсь, что вы сможете помочь нам», - обратилась псковичка к губернатору.

Глава администрации Пскова заверил женщину, что ее вопрос будет рассмотрен, ответ разместят на сайте губернатора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
03 сентября 2019
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
03 сентября 2019
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
03 сентября 2019
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове
03 сентября 2019
С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове
Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов
03 сентября 2019
Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов
Начался «сиротский» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 сентября 2019
Начался «сиротский» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В Псковской области проведут «Цифровой забег»
03 сентября 2019
В Псковской области проведут «Цифровой забег»
Михаил Ведерников: Наибольшее горе и жертвы в последние десятилетия связаны с терроризмом
03 сентября 2019
Михаил Ведерников: Наибольшее горе и жертвы в последние десятилетия связаны с терроризмом

Идет загрузка...