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Петербуржец предстанет перед судом за организацию нарколаборатории в Псковской области

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за организацию в Псковской области лаборатории по производству наркотиков. Мужчина обвиняется по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Лабораторию петербуржец организовал в частном доме в деревне Детково Плюсского района. В деревенский дом он привёз химические вещества, реактивы, лабораторную посуду, прекурсоры и другие приспособления, необходимые для производства наркотического средства. Здесь преступник и наладил серийное производство наркотиков.

В итоге из незаконного оборота изъято порядка трёх килограммов мефедрона, который мужчина собирался употреблять сам и продавать в Санкт-Петербурге. В пересчёте вес изъятого наркотика составляет более 30 тысяч разовых доз.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения. Петербуржцу грозит пожизненное лишение свободы.

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