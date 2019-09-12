Необычные гигантские грибы обнаружили в Псковской области

10:13, 12 сентября 2019, ПАИ

Необычные гигантские грибы обнаружили на поле в Печорском районе, сообщает ГТРК «Псков». Они выросли на участке парапланериста, руководителя клуба «7000» Мирона Антипова. Грибы появились по кругу в количестве 12 штук.

«Я тут же начал искать в интернете, что это. Похоже, что это огромный гриб-головач, который в России - большая редкость», - рассказал владелец участка.

По словам корреспондента Дины Перевозчиковой, такие же грибы недавно выросли в Пермском крае. Там не побоялись попробовать их на вкус. На кафедре ботаники ПсковГУ подтвердили, что грибы съедобные и являются «родственниками» шампиньонов. Гриб носит название «головач германский» или «лангермания». Диаметр их может достигать 50 см, а вес - 25 кг.

Завкафедрой ботаники и экологии растений ПсковГУ Нина Истомина рассказала, что головач разлагает органику, поэтому и трава рядом с грибами необычно зелёная. «Они встречаются редко, не каждый год. Видимо, экологические условия этого года способствовали их росту», - отметила Нина Истомина.

Есть эти грибы можно только когда они молодые, псковские головачи уже «пенсионеры», поэтому в пищу их лучше не употреблять.