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Общество

Бесплатный мастер-класс по видеоблогингу организуют в Пскове

21 сентября в 16:00 в галерее «Цех» на улице Пушкина, 13 в Пскове пройдёт бесплатный мастер-класс по видеоблогингу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции в Псковской области.

На мастер-класс приглашают детей 12-18 лет и их родителей. Здесь участникам встречи расскажут, на что способен их смартфон, как даже при скромных технических возможностях сделать картинку «смотрибельной», и как преодолеть 5 препятствий на пути к видеоблогингу, сооб.

Для участников мастер-класса 21 сентября будут доступны скидки на курс выходного дня «Видеоблогер», который стартует 27 сентября. Также можно будет принять участие в розыгрыше бесплатного обучения на курсе. Проводить мастер-класс и спецкурс «Видеоблогер» будет выпускница Школы театрального блогера при Псковском театре драмы, выпускница и куратор онлайн-школы видеосъемки и монтажа Ксения Комчак. Она намерена поделиться со всеми желающими опытом в видеосъемке, монтаже, написании историй, маркетинге и личном бренде.

На мастер-класс необходимо записаться по ссылке. Дополнительные вопросы вы можете задать по телефону +7 (911) 891-08-32.

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