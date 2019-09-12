Изменены названия некоторых деревень в Псковской области

11:46, 12 сентября 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в региональное законодательство, касающиеся установления границ и статуса вновь образуемых муниципальных образований. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 35-й сессии регионального парламента 12 сентября, поправки внесены в закон «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области».

В частности, изменения касаются наименований населенных пунктов, которые не соответствуют Государственному каталогу географических названий. Также на основании архивных документов и информации, полученной от органов местного самоуправления, из закона исключен ряд наименований. Исправлены ошибки, допущенные в редакции закона 2015 года.

Например, «Булынино» заменено на «Булыгино», «Чернево» на «Чернёво», «Житницы» на «Житиницы». Новосокольническом районе деревни Жданово, Кузнецы и Мишнево исключены из состава Маевской волости и включены в Пригородную. Деревня Замошенье, которая числилась в Новосокольническом районе и была включена в состав Пригородной волости, отнесена к территории Пустошкинского района. Деревня Лукино исключена из Щукинской волости этого района, так как объекта нет в справочнике административно-территориального деления Псковской области. В Усвятском районе деревни Зеваки, Пахомовичи и Усвятские Нивы исключаются из состава Усвятской волости, так как первых двух уже не существует, а последняя вошла в состав райцентра.

Указанные изменения были предварительно согласованы с органами местного самоуправления, законопроект подготовлен на основании обращения глав муниципальных образований.