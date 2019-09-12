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Общество

IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области

12 сентября в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова состоялась церемония открытия четвертого чемпионата «Абилимпикс» - конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, мероприятие открыл председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

В своей приветственной речи он отметил, что, когда чемпионат проходил в регионе впервые, то включал всего две специальности и 12 участников, сегодня конкурс собрал уже 87 участников. По мнению Александра Седунова, «Абилимпикс» «укоренился» в Псковской области.

  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова

«У нас много работодателей, которые готовы принять выпускников наших колледжей и много ребят, которые хотят работать. «Абилимпикс» - возможность для нового шага в карьере и жизни», - добавил Александр Седунов и пожелал участникам успехов и удачи. Кроме того, председатель комитета передал всем самые добрые пожелания от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.  

Главный врач Псковской городской поликлиники, победитель состоявшихся 8 сентября довыборов в Псковскую городскую Думу Галина Неваленная также пожелала всем участникам состязаний успехов и посоветовала ставить перед собой самые амбициозные задачи. Обращаясь к студентам-медикам, она заявила, что всегда готова оказать им помощь.

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