Более 3,7 млн рублей взыскали с псковских должников в рамках акции «Собери ребенка в школу»

16:55, 12 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области в рамках акции управления ФССП РФ по региону «Собери ребенка в школу» приставы взыскали с должников более 3,7 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках акции приставы провели рейды по местам жительства должников по алиментам. В частности, специалисты ведомства ограничили выезд за пределы России около 100 должникам, наложили свыше 30 арестов, проверили 90 бухгалтерий организаций.

Кроме того, приставы составили 21 административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», возбуждено 18 уголовных дел по части 1 статьи 157 УК РФ.