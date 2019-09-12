0
17:28
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
17:04
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
16:10
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
15:29
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
14:08
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
13:57
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
13:13
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
Еще новости
Общество

Более 3,7 млн рублей взыскали с псковских должников в рамках акции «Собери ребенка в школу»

В Псковской области в рамках акции управления ФССП РФ по региону «Собери ребенка в школу» приставы взыскали с должников более 3,7 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках акции приставы провели рейды по местам жительства должников по алиментам. В частности, специалисты ведомства ограничили выезд за пределы России около 100 должникам, наложили свыше 30 арестов, проверили 90 бухгалтерий организаций.

Кроме того, приставы составили 21 административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», возбуждено 18 уголовных дел по части 1 статьи 157 УК РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
12 сентября 2019
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
12 сентября 2019
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
12 сентября 2019
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
12 сентября 2019
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
12 сентября 2019
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
12 сентября 2019
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
12 сентября 2019
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие
12 сентября 2019
Псковский облпотребсоюз празднует 75-летие

Идет загрузка...