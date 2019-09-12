В Госдуму внесён законопроект о порядке внесудебного признания гражданина банкротом

16:31, 12 сентября 2019, ПАИ

В Госдуму внесён законопроект относительно порядка внесудебного признания гражданина банкротом, сообщает ТАСС.

Сопровождение внесудебного порядка банкротства гражданина предлагается возложить на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям. После этого он размещает сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Последствия возбуждения внесудебного порядка сопоставимы с последствиями введения реструктуризации долгов, в частности, прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

В течение года кредиторы и уполномоченные органы могут подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем порядке. Такой срок даётся для улучшения жизненной ситуации гражданина, поиска более высоко оплачиваемой работы, вступления в наследство. Если ситуация улучшилась, гражданин должен сообщить об этом арбитражному управляющему и своим кредиторам. В этом случае внесудебный порядок банкротства будет прекращен. В ином случае через год внесудебный порядок завершается наступлением банкротства гражданина.

Для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет бесплатным - вознаграждение арбитражному управляющему, а также возмещение его расходов на публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве будет выплачиваться из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, формируемого национальным объединением саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих.