Семейный бизнес без выходных: как живут и работают фермеры Псковской области в горячую пору

16:04, 07 сентября 2026, ПАИ

Как выглядит обычный день семьи, которая занимается фермерской деятельностью в самый горячий сезон, рассказала предприниматель, руководитель семейной ягодной фермы «Наша ягодка», общественный деятель Юлия Хвесюк в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 сентября.

«Подъём в пять утра. Ложимся, если повезло, в 12 или час ночи. У мужа такие режимы, а поскольку у меня дети, то самый важный ресурс – это сон. Я могу встать в пять утра, но в 10-11 я должна спать», – отметила гостья студии и добавила, что после будильника начинается самое веселье.

Люди приезжают на сбор и самосбор клубники, работают на ягодной ферме по восемь часов. Если это происходит в жару, то предусмотрен перерыв три-четыре часа. Работники уходят на сон, а дальше работа продолжается ориентировочно с 7-8 вечера и до 12. «Пока солнце высоко и не сядет. Потом сядет, а мы по-прежнему работаем», – поделилась она.

Юлия Хвесюк также заметила, что в семейном бизнесе очень чётко нужно понимать, в какой роли ты находишься в настоящий момент – жена ты или партнёр по бизнесу: «Муж даже иногда спрашивает: а ты сейчас кто?». С этими моментами до сих пор приходится работать, признаётся предпринимательница.