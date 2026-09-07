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Общество

«Женщина недооценена»: фермер Юлия Хвесюк – о скрытом потенциале предпринимательниц

О специфике женского предпринимательства и его особенностях рассказала предприниматель, фермер, руководитель семейной ягодной фермы «Наша ягодка», общественный деятель Юлия Хвесюк в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 сентября.

Юлия Хвесюк. Фото: ПАИ

«В этом плане я, наверное, такой скрытый революционер. Мне кажется, женщина в этом мире недооценена, причём как собой, так и внешней средой. Я вижу потенциал в окружающих себя женщинах, а они как жадины сидят и не отдают это. Как вообще можно так поступать?» – сказала гостья студии.

Юлия Хвесюк подчеркнула, что главное в вопросе развития женского предпринимательства – это поддержка, чувство того, что кто-то находится рядом и призывает двигаться вперёд.

Фермер также поделилась, что прошла образовательную программу «Женщина – лидер» мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и познакомилась там с предпринимательницами с огромным потенциалом и наработками, но многие из них стесняются делиться опытом с остальными. Сейчас она и сама является наставником и буквально «взращивает» своих конкурентов. По её словам, поступить иначе она не может, а даже одинаковые инструменты не всегда дают схожий результат.

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«Женщина недооценена»: фермер Юлия Хвесюк – о скрытом потенциале предпринимательниц

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