«Женщина недооценена»: фермер Юлия Хвесюк – о скрытом потенциале предпринимательниц

15:30, 07 сентября 2026, ПАИ

О специфике женского предпринимательства и его особенностях рассказала предприниматель, фермер, руководитель семейной ягодной фермы «Наша ягодка», общественный деятель Юлия Хвесюк в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 сентября.

«В этом плане я, наверное, такой скрытый революционер. Мне кажется, женщина в этом мире недооценена, причём как собой, так и внешней средой. Я вижу потенциал в окружающих себя женщинах, а они как жадины сидят и не отдают это. Как вообще можно так поступать?» – сказала гостья студии.

Юлия Хвесюк подчеркнула, что главное в вопросе развития женского предпринимательства – это поддержка, чувство того, что кто-то находится рядом и призывает двигаться вперёд.

Фермер также поделилась, что прошла образовательную программу «Женщина – лидер» мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и познакомилась там с предпринимательницами с огромным потенциалом и наработками, но многие из них стесняются делиться опытом с остальными. Сейчас она и сама является наставником и буквально «взращивает» своих конкурентов. По её словам, поступить иначе она не может, а даже одинаковые инструменты не всегда дают схожий результат.