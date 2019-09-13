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На 50 тысяч рублей оштрафовали великолукскую предпринимательницу за незаконную торговлю алкоголем

На 50 тысяч рублей оштрафовали индивидуального предпринимателя из Великих Лук, в магазине которой незаконно продавался алкоголь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки, которую провели прокуратура и полиция, было установлено, что в продуктовом магазине индивидуального предпринимателя продаётся крепкий алкоголь, тогда как Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» разрешает индивидуальным предпринимателями торговать только пивом, пивными напитков, сидром и медовухой.

В связи с этим в отношении владелицы магазины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица).

Решение суда не вступило в законную силу.

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