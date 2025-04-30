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Происшествия

Житель Псковского района предстанет перед судом за нападение на полицейского

Житель Псковского района предстанет перед судом за нападение на представителя власти, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, 9 марта сотрудник ОМВД России по Псковскому району во время патрулирования выявил 53-летнего жителя деревни Писковичи, который пил алкоголь в общественном месте. На предложение проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства мужчина неоднократно ударил полицейского по голове и туловищу.

Уголовное дело в отношении псковича по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) направили в суд для рассмотрения, уточнили в пресс-службе.

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