Житель Псковского района предстанет перед судом за нападение на полицейского

10:27, 30 апреля 2025, ПАИ

Житель Псковского района предстанет перед судом за нападение на представителя власти, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, 9 марта сотрудник ОМВД России по Псковскому району во время патрулирования выявил 53-летнего жителя деревни Писковичи, который пил алкоголь в общественном месте. На предложение проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства мужчина неоднократно ударил полицейского по голове и туловищу.

Уголовное дело в отношении псковича по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) направили в суд для рассмотрения, уточнили в пресс-службе.