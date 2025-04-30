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Происшествия

Изрезавший ножом собаку в Пскове мужчина трижды был судим

Молодой человек, нанёсший собаке несколько ножевых ранений на стадионе «Электрон» в Пскове, ранее уже был судим. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

32-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ.

Напомним, что полиция по горячим следам нашла истерзавших собаку псковичей. Мужчину, который резал животное ножом, поместили в изолятор. Инцидент произошёл в понедельник, 28 апреля, когда две девушки услышали крики собаки со стороны реки Великой за стадионом. Они спугнули парня и девушку, которые издевались над собакой.

В клинике у животного выявили несколько колото-резаных ран и проникающее ранение в шею. Ей экстренно провели операцию с привлечением донора, так как она потеряла много крови. Как выяснилось позже, живодёрами оказались хозяева собаки. УМВД России по региону подтвердило, что животное принадлежало сожительнице фигуранта уголовного дела.

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