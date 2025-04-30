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Происшествия

Женщина на электромопеде сильно пострадала в ДТП в Невельском районе

Женщина на электромопеде не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дорожное ограждение в деревне Лобок Невельского района. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

63-летняя жительница Республики Беларусь перемещалась из Езерища в Лобок. В результате аварии водитель получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарное подразделение и бригада скорой помощи. Обстоятельства устанавливаются.

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