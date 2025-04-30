Женщина на электромопеде сильно пострадала в ДТП в Невельском районе
Женщина на электромопеде не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дорожное ограждение в деревне Лобок Невельского района. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
63-летняя жительница Республики Беларусь перемещалась из Езерища в Лобок. В результате аварии водитель получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
На месте работают сотрудники ГАИ, пожарное подразделение и бригада скорой помощи. Обстоятельства устанавливаются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>