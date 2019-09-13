Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области

09:46, 13 сентября 2019, ПАИ

Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Соответствующее Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Правительства РФ.

Отмечается, что документ подготовлен Министерством иностранных дел РФ во исполнение Указа Президента России от 18 июля 2019 года №347 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Упрощённый порядок, сказано в пояснительной записке к Распоряжению, будет способствовать увеличению числа зарубежных туристов, повышению инвестиционной привлекательности региона и расширению деловых контактов.

Утверждённый список идентичен перечню государств, гражданам которых оформляются электронные визы при прибытии в Россию через пункты пропуска Особой экономической зоны в Калининградской области.

Упрощённая система будет действовать для туристов из Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Катара, Кипра, Китая (включая Тайвань), Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.