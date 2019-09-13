0
15:22
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
14:25
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13:54
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
12:35
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
10:44
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
10:35
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
09:46
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
Еще новости
Общество

Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области

Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Соответствующее Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Правительства РФ. 

Отмечается, что документ подготовлен Министерством иностранных дел РФ во исполнение Указа Президента России от 18 июля 2019 года №347 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Упрощённый порядок, сказано в пояснительной записке к Распоряжению, будет способствовать увеличению числа зарубежных туристов, повышению инвестиционной привлекательности региона и расширению деловых контактов.

Утверждённый список идентичен перечню государств, гражданам которых оформляются электронные визы при прибытии в Россию через пункты пропуска Особой экономической зоны в Калининградской области.

Упрощённая система будет действовать для туристов из Австрии, Андорры, Бахрейна,  Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Катара, Кипра, Китая (включая Тайвань), Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты,  Мексики, Монако, Нидерландов,  Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии,  Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
13 сентября 2019
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13 сентября 2019
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
13 сентября 2019
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
13 сентября 2019
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
13 сентября 2019
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
13 сентября 2019
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
13 сентября 2019
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
12 сентября 2019
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)

Идет загрузка...