Короткое замыкание в холодильнике привело к пожару в Великолукском районе
12 сентября в 18:15 в Великолукском районе в садоводческом товариществе «ГРЦУ» сгорел дачный дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание в холодильнике.
13 сентября в 2:44 в поселке Дедовичи на улице Энергетиков в многоквартирном жилом доме обгорела входная дверь. Причина возгорания – поджог.
В 2:36 в Себежском районе в поселке Идрица из-за короткого замыкания сгорели гараж, «Шкода Октавиа» 2018 года выпуска и бесхозные надворные постройки.