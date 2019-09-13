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Происшествия

Короткое замыкание в холодильнике привело к пожару в Великолукском районе

12 сентября в 18:15 в Великолукском районе в садоводческом товариществе «ГРЦУ» сгорел дачный дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание в холодильнике.

13 сентября в 2:44 в поселке Дедовичи на улице Энергетиков в многоквартирном жилом доме обгорела входная дверь. Причина возгорания – поджог.  

В 2:36 в Себежском районе в поселке Идрица из-за короткого замыкания сгорели гараж, «Шкода Октавиа» 2018 года выпуска и бесхозные надворные постройки.

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