Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
Текущий ремонт помещений Псковской детской городской поликлиники проведут до 30 ноября. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 469 тыс. 577,2 рубля. Источник финансирования - средства бюджета Псковской области.
Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 25 сентября.
Подрядчику нужно отремонтировать окна, двери, перегородки, полы, стены, потолки, провести электромонтажные и сантехнические работы.
В детской городской поликлинике на улице Алтаева, 22 находятся второе педиатрическое отделение (участки №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), физиотерапевтический и процедурный кабинеты, кабинет массажа, листков нетрудоспособности.