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Общество

Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове

Текущий ремонт помещений Псковской детской городской поликлиники проведут до 30 ноября. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 469 тыс. 577,2 рубля. Источник финансирования - средства бюджета Псковской области.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 25 сентября.

Подрядчику нужно отремонтировать окна, двери, перегородки, полы, стены, потолки, провести электромонтажные и сантехнические работы. 

В детской городской поликлинике на улице Алтаева, 22 находятся второе педиатрическое отделение (участки №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), физиотерапевтический и процедурный кабинеты, кабинет массажа, листков нетрудоспособности.

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