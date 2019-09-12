Театральный конкурс «Мы живем и творим!» пройдёт в Великих Луках

14:37, 13 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках в Доме культуры Ленинского комсомола стартовал прием заявок на участие в I театральном конкурсе «Мы живем и творим!», приуроченном к Году театра в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Работы принимаются в нескольких номинациях: «Художественное слово» (поэзия, проза, монолог, музыкально-литературная композиция); «Драматический театр» (моноспектакль, отрывок спектакля, драматический спектакль); «Музыкальный театр» (оперетта, мюзикл); «Кукольный театр»; «Пластический театр» (пантомима, пластический этюд); «Фольклорный театр» (народная драма, театр «Петрушка», балаган, вертепные представления, обряд действа и ритуалы).

Для участия необходимо прислать заявку на электронную почту teatrnalovati@gmail.com до 20 октября.

Членами жюри конкурса выступят деятели культуры и искусства, артисты, педагоги творческих дисциплин и руководители театральных коллективов. Председателем жюри будет актриса театра и кино, режиссер, педагог по голосо-речевому тренингу, обладатель международного сертификата ассоциации «The nature freeing voice» Наталья Муравьевская из Москвы.

Конкурс состоится в ДК ЛК 27-28 октября. В эти дни будут представлены работы всех творческих коллективов, определены лучшие, запланированы мастер-классы. В завершение члены жюри и педагоги проведут круглый стол, в рамках которого обсудят конкурсные выступления и обменяются мнениями, члены жюри поделятся впечатлениями и дадут рекомендации руководителям и педагогам участников конкурса.