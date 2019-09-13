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Общество

Сообщение о приготовлении школьных обедов перфоратором проверяют в Белгородской области

Фото из группы "Подслушано в Белгороде"

В Белгородской области в одной из сельских школ проводят проверку после публикации в соцсети снимков строительного перфоратора на кухне учреждения. Школьница, опубликовавшая фотографии, предположила, что инструмент использовали для приготовления пюре для учеников, пишет go31.ru.

На снимках изображена кухня средней общеобразовательной школы в поселке Стрелецкое. На полу в ящике лежит электроинструмент с миксер-насадкой.  

Фото из группы "Подслушано в Белгороде"

В управлении образования Белгородского района заявили, что в этот день в школьном меню, которое составляется на 10 дней и утверждается руководителем школы, не было картофельного пюре. «Мы проводим внутреннюю проверку. Фотографии действительно сделаны в стрелецкой школе. Мы видим на снимках наше учебное заведение и нашего повара», - заявила заместитель начальника управления образования Наталья Бозина.

Она подчеркнула, что пищеблок школы на 100 % обеспечен всем необходимым оборудованием. Кроме того, в 2018 году в учреждении был проведен капитальный ремонт, в том числе на кухне.  

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