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Пушкинский променад-концерт станет частью «Ночи искусств – 2026» в «Михайловском»

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства, в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» пройдёт Пушкинский променад-концерт «В единстве культур – сила народа». Об этом ПАИ сообщили в службе информации Пушкинского заповедника.

Кадр из передачи «Очень личное» от 24 октября

Праздничная программа объединит экскурсии в трёх выставочных залах в научно-культурном центре музея (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) с музыкальными и игровыми эпизодами. Специально подготовленные краткие рассказы об отдельных выставочных экспонатах и выступления артистов помогут раскрыть тему многоликой России. Гостям напомнят, что национальный состав нашей страны включает более 190 народов, каждый из которых обладает собственной культурой. Объединяет их русский язык – язык Пушкина. К тому же поэт и сам интересовался культурой и бытом народов своего Отечества, и отражение этого интереса можно найти в его творчестве.

Исходной точкой музейного путешествия станет экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский мемориальный ландшафт». Здесь участники променада-концерта увидят золотую осень глазами Пушкина и современных художников и музыкантов.

Следующий раздел программы пройдёт на выставке «Вот мельница…». Он называется «По-настоящему народный музей». История восстановления водяной мельницы в деревне Бугрово станет поводом поговорить о том, как совместные усилия помогают создавать новые культурные пространства.

Ещё одна остановка в пути будет посвящена цыганской теме в творчестве Пушкина. Гостей ждут танцы, «литературный оракул» и рассказ о том, как поэт кочевал по Бессарабии вместе с табором – впечатления от этого приключения Пушкин позднее отразил в романтической поэме, воспевающей свободолюбие цыган.

Завершится программа концертом в малом зале музейного НКЦ. На его сцену выйдут артисты Пушкиногорского культурно-досугового центра и учащиеся Пушкиногорской районной школы искусств имени С. С. Гейченко.

В музее конкретизировали, что большой, предположительно более чем двухчасовой, променад-концерт «В единстве культур – сила народа» назначен на 3 ноября. Начнётся он в 18:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что «Ночь искусств – 2026» пройдёт в библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове.

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Пушкинский променад-концерт станет частью «Ночи искусств – 2026» в «Михайловском»

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