Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Гдовского округа проверила ход ремонта теплотрассы в Смуравьёво и строительства школы

Глава Гдовского округа Вера Алексеева проверила ход ремонта теплотрассы в Смуравьёво и строительства школы. Об этом она рассказала в своём канале в мессенджере МАХ.

В Смуравьёво продолжаются работы по ремонту теплотрассы. По словам главы, ситуация не простая, срок выполнения работ истёк 31 августа. «С подрядчиком неоднократно проводились рабочие встречи, велась претензионная работа. Сегодня на рабочем совещании было принято решение о расторжении контракта, если в десятидневный срок в кранах жителей посёлка не появится горячая вода. Теперь в ежедневном режиме буду информировать граждан о происходящем», – заверила Вера Алексеева.

  • В Смуравьёво продолжаются работы по ремонту теплотрассы
    Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ
  • В Смуравьёво продолжаются работы по ремонту теплотрассы
    Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ
  • В Смуравьёво продолжаются работы по ремонту теплотрассы
    Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ
  • В Смуравьёво продолжаются работы по ремонту теплотрассы
    Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ

Вчера, 2 сентября, на объекте работало шесть человек, две единицы техники, выполнялись работы по демонтажу труб. Этот день, как отметила глава муниципального образования, стал доказательством, что работать можно быстро и качественно.

Напомним, что в начале года кризисные ситуации в посёлках Заплюсье в Плюсском округе и Смуравьёво-2 в Гдовском округе, возникшие в период каникул из-за некорректной работы коммунальной инфраструктуры, подробно обсудили на рабочем совещании.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул тогда, что правительство региона готово помогать, но не работать за местные администрации. «Наша задача – не подменять, а усиливать: подсказывать, сопровождать, поддерживать», – сказал он.

В настоящее время в посёлке идёт строительство школы. «На объекте 13 рабочих. Мало. Строительных материалов мало. Работы ведутся с отставанием от графика. Хорошо, что погода пока позволяет вести работы по благоустройству», – констатировала руководитель муниципалитета.

  • Строительство школы в Гдовском округе
    Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ
  • Строительство школы в Гдовском округе
    Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ
  • Строительство школы в Гдовском округе
    Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ

Добавим, что объект находится на особом контроле у правительства Псковской области.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






03 сентября 2026

Как спасти деньги при потере или краже банковской карты: советы полиции
03 сентября 2026

В Великих Луках 5 сентября ограничат движение и парковку из-за фестиваля уличной культуры
03 сентября 2026

Отказы от новорождённых в Псковской области сократились вдвое
03 сентября 2026

Партию опасного мёда обнаружили на границе в Псковской области
03 сентября 2026

Число выявленных детей-сирот в Псковской области сократилось на 16% за три года
03 сентября 2026

Мечтала со школы: новый врач приступил к работе на скорой помощи в Островском районе
03 сентября 2026

Псковские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении долга
03 сентября 2026

Более 80 миллионов цветов ввезли в Псковскую область в августе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...