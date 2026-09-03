Глава Гдовского округа проверила ход ремонта теплотрассы в Смуравьёво и строительства школы

08:16, 03 сентября 2026, ПАИ

Глава Гдовского округа Вера Алексеева проверила ход ремонта теплотрассы в Смуравьёво и строительства школы. Об этом она рассказала в своём канале в мессенджере МАХ.

В Смуравьёво продолжаются работы по ремонту теплотрассы. По словам главы, ситуация не простая, срок выполнения работ истёк 31 августа. «С подрядчиком неоднократно проводились рабочие встречи, велась претензионная работа. Сегодня на рабочем совещании было принято решение о расторжении контракта, если в десятидневный срок в кранах жителей посёлка не появится горячая вода. Теперь в ежедневном режиме буду информировать граждан о происходящем», – заверила Вера Алексеева.



Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ



Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ



Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ



Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ







Вчера, 2 сентября, на объекте работало шесть человек, две единицы техники, выполнялись работы по демонтажу труб. Этот день, как отметила глава муниципального образования, стал доказательством, что работать можно быстро и качественно.

Напомним, что в начале года кризисные ситуации в посёлках Заплюсье в Плюсском округе и Смуравьёво-2 в Гдовском округе, возникшие в период каникул из-за некорректной работы коммунальной инфраструктуры, подробно обсудили на рабочем совещании.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул тогда, что правительство региона готово помогать, но не работать за местные администрации. «Наша задача – не подменять, а усиливать: подсказывать, сопровождать, поддерживать», – сказал он.

В настоящее время в посёлке идёт строительство школы. «На объекте 13 рабочих. Мало. Строительных материалов мало. Работы ведутся с отставанием от графика. Хорошо, что погода пока позволяет вести работы по благоустройству», – констатировала руководитель муниципалитета.



Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ



Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ



Фото: из канала главы Гдовского округа Веры Алексеевой в МАХ





Добавим, что объект находится на особом контроле у правительства Псковской области.