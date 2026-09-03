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Общество

«Моя профессия – быть русским автором»: 85 лет со дня рождения Сергея Довлатова

85 лет со дня рождения писателя и журналиста Сергея Довлатова исполняется 3 сентября. Он провёл в Пушкинских Горах несколько лет. В 1977 году Сергей Довлатов приехал туда и работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике (в том числе в усадьбе «Михайловское»). Этот период жизни писателя позже лёг в основу его повести «Заповедник».

  • Дом-музей Довлатова в Пушкинских Горах
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Дом-музей Довлатова в Пушкинских Горах
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Дом-музей Довлатова в Пушкинских Горах
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Дом-музей Довлатова в Пушкинских Горах
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Дом-музей Довлатова в Пушкинских Горах
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, куда родителей эвакуировали во время войны, в семье театрального режиссёра Доната Мечика и литературного корректора (в прошлом актрисы) Норы Довлатовой. В 1944 году семья вернулась в Ленинград, пишет «Коммерсантъ».

Довлатов на протяжении четверти века является одним из самых читаемых, часто и многотиражно издаваемых русских писателей. Он входит в тройку наиболее известных на Западе русскоязычных авторов второй половины XX века. Произведения переведены более чем на 30 языков.

«Я долго думал, как можно сформулировать мою национальную принадлежность, и решил, что я русский по профессии. <...> Моя профессия – быть русским автором», – признавался он в интервью об эмиграции, отношении к собственной литературной деятельности и о том, что оказалось самым важным.

Напомним, с 2014 года в Псковской области проводится фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах». Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. В этом году он прошёл с 9 по 12 июля, мероприятия организовали на территории Пушкинского заповедника, у дома-музея писателя Сергея Довлатова. В программе – драматические, музыкальные, анимационные и аудиоспектакли, творческие встречи, дискуссионные круглые столы и мастер-классы.

Добавим также, что в библиотеке семейного чтения в Великих Луках к юбилею писателя оформили книжную выставку «Проза жизни Сергея Довлатова». Ознакомиться с материалами можно до 13 сентября, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

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