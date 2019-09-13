0
20:37
Знаки отличия ГТО вручили в Пскове
19:22
Марафон «Все грани Гранина» пройдёт в Пскове с 26 по 29 сентября
16:54
Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
15:22
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
14:25
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13:54
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
12:35
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
Еще новости
Общество

Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области

В Псковской области выбрали лучших работников сферы государственной молодежной политики. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, за победу в региональном этапе всероссийского конкурса боролся 21 сотрудник областных и муниципальных органов власти и образовательных организаций.

Мероприятие прошло в Опочецком районе. Участники презентовали лучшие практики, которые реализуются в муниципалитетах. В состав жюри конкурса вошли руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева, проректор по работе с молодежью Псковского государственного университета Алексей Захаров, председатель областного отделения Российского союза молодежи Алена Иванова и советник заместителя председателя Псковского областного Собрания Юлия Лысова.

Лучшим «Руководителем органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную политику» стала заместитель начальника управления образования Великих Лук Светлана Белюкова.

В номинации «Руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти» лучшей признана начальник отдела по работе с молодежью Администрации Красногородского района Ирина Михайлова.

Победу в номинации «Специалист органа исполнительной власти, реализующий государственную молодежную политику» одержала консультант отдела по социальной политике администрации Опочецкого района Маргарита Кипель, а самым успешным «Руководителем подведомственного учреждения органа исполнительной власти» стала заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой.

Заведующая отделом по работе с молодежью Пустошинского районного Центра культуры Светлана Мандарева победила в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа исполнительной власти», заведующий молодежным центром «Пушкиногорская школа искусств имени С. С. Гейченко» Сергей Степанов отмечен в номинации «Специалист по работе с молодежью образовательных организаций Псковской области».

Победители отправятся на всероссийский этап конкурса. Заочный тур запланирован с 1 октября по 28 ноября, прошедшие его поедут на финал в Ханты-Мансийск, который состоится с 29 ноября по 1 декабря.

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Знаки отличия ГТО вручили в Пскове
13 сентября 2019
Знаки отличия ГТО вручили в Пскове
Марафон «Все грани Гранина» пройдёт в Пскове с 26 по 29 сентября
13 сентября 2019
Марафон «Все грани Гранина» пройдёт в Пскове с 26 по 29 сентября
Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
13 сентября 2019
Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
13 сентября 2019
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13 сентября 2019
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
13 сентября 2019
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
13 сентября 2019
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
13 сентября 2019
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября

Идет загрузка...