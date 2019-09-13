Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области

16:54, 13 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области выбрали лучших работников сферы государственной молодежной политики. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, за победу в региональном этапе всероссийского конкурса боролся 21 сотрудник областных и муниципальных органов власти и образовательных организаций.

Мероприятие прошло в Опочецком районе. Участники презентовали лучшие практики, которые реализуются в муниципалитетах. В состав жюри конкурса вошли руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева, проректор по работе с молодежью Псковского государственного университета Алексей Захаров, председатель областного отделения Российского союза молодежи Алена Иванова и советник заместителя председателя Псковского областного Собрания Юлия Лысова.

Лучшим «Руководителем органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную политику» стала заместитель начальника управления образования Великих Лук Светлана Белюкова.

В номинации «Руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти» лучшей признана начальник отдела по работе с молодежью Администрации Красногородского района Ирина Михайлова.

Победу в номинации «Специалист органа исполнительной власти, реализующий государственную молодежную политику» одержала консультант отдела по социальной политике администрации Опочецкого района Маргарита Кипель, а самым успешным «Руководителем подведомственного учреждения органа исполнительной власти» стала заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой.

Заведующая отделом по работе с молодежью Пустошинского районного Центра культуры Светлана Мандарева победила в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа исполнительной власти», заведующий молодежным центром «Пушкиногорская школа искусств имени С. С. Гейченко» Сергей Степанов отмечен в номинации «Специалист по работе с молодежью образовательных организаций Псковской области».

Победители отправятся на всероссийский этап конкурса. Заочный тур запланирован с 1 октября по 28 ноября, прошедшие его поедут на финал в Ханты-Мансийск, который состоится с 29 ноября по 1 декабря.

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.