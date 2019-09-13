Ремонт дороги Гдов – Краколье завершается

17:46, 13 сентября 2019, ПАИ

Завершается ремонт участка дороги «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье» между Гдовом и Краколье. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт 23 километров из федерального бюджета выделено боле 240 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Рабочие переустроили две водопропускные трубы, выполнили фрезеровку изношенного асфальта. После этого был уложен выравнивающий слой покрытия, верхний слой асфальта уложен на 70% протяженности участка.

Приводить дорогу от Пскова до Краколье в порядок будут в течение четырех лет. На 2020 год запланирован ремонт 31,6 км дороги, в 2021 году — 32 км, в 2022 году — более 23 км ремонта и 4 км реконструкции, в 2023 году — 16,7 км и в 2024 году — 12 км.

В Гдовском районе также завершен ремонт дороги «Ямок - Кроксово - Первомайск». Работы здесь начались, после того как местные жители обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. По их словам, ямочный ремонт не решал проблем, а капитальные работы здесь проходили 10 лет назад. Ремонт произведен на участке протяженностью в 2,5 километра. Рабочие укрепили обочины и заменили изношенное асфальтовое покрытие.