Мошенники запугивают россиян блокировкой переводов по СБП

17:59, 09 ноября 2026, ПАИ

В интернете появилось описание новой мошеннической схемы: злоумышленники запугивают людей блокировками счетов и переводов через систему быстрых платежей. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, мошенники звонят человеку и представляются сотрудниками банка. Они уверяют, что обнаружили подозрительную активность в переводах через СБП, и просят срочно назвать код из СМС якобы для проверки операций. Иначе, по их словам, банк заблокирует все переводы или даже счёт.

На самом деле код из СМС откроет обманщикам доступ к онлайн-банку жертвы или подтвердит перевод денег на их счета. Иногда мошенники просят установить специальное приложение для проверки переводов – тогда они получат удалённый доступ к телефону и смогут завладеть личной информацией и опустошить счета.

«Сотрудники банков никогда не просят называть проверочные коды из уведомлений и не требуют устанавливать сторонние программы. Если к вам обратились с такой просьбой – это точно мошенники. И уж тем более Центральный банк никогда никому не звонит. Банк России не работает с физическими лицами», – напомнил Александр Иванов.