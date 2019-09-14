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Общество

Названы основные факторы развития рака

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн назвал основные факторы развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает газета «Известия».

«Есть доказанные факторы, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, — это курение, алкоголь, вирус папилломы человека, малоподвижный образ жизни», — сказал врач.

По словам Андрея Каприна, на развитие колоректального рака сильно влияет потребление красного жирного мяса, рака печени и поджелудочной железы – алкоголь. Причиной новообразований в желудке медик считает появление инфекции Helicobacter pylori, а вирус папилломы человека повышает риск возникновения рака шейки матки.

Андрей Каприн посоветовал систематически проходить профосмотры и обследования, сдавать специфические анализы и делать скрининги, чтобы выявить болезнь на ранних стадиях.

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