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Главный тренер ФК «Псков-747» о ДТП: Хорошего мало, но в итоге всё обошлось

Игорь Васильев. Фото с сайта pskov-747.ru

Главный тренер ФК «Псков-747» Игорь Васильев рассказал Псковскому агентству информации подробности о ДТП с автобусом, в котором находились псковские футболисты.

По его словам, авария произошла в районе семи утра недалеко от Великих Лук. «В это время все ребята спали. Никто толком ничего сначала не понял. Нас вынесло на обочину, где автобус врезался в отбойник. Хорошего мало, конечно, но в итоге всё обошлось. Все живы-здоровы. Водитель говорит, что колесо лопнуло», - рассказал Игорь Васильев.

Он уточнил, что автобус получил серьезные технические повреждения. «Вся морда разбита, бок тоже вмят. Перед тем, как мы уехали с места ДТП, автобусу меняли колёса. Не знаю, сможет ли он самостоятельно в Псков добраться», - добавил тренер.

Игорь Васильев сообщил, что сейчас команда находится в Великих Луках в ожидании резервного автобуса до Пскова. «Нас сюда доставили на маршрутках. Пока ждём», - сказал тренер и добавил, что своего автобуса у «Пскова-747» нет, каждый раз перед выездными играми транспорт приходится фрахтовать. То же самое делают и детские команды. Этот факт всегда является определённой проблемой.

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