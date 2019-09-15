0
13:20
Фотоклуб «Чёткость» открывается в Пскове
10:58
Всю предстоящую неделю в Псковской области будет холодно и дождливо
21:07
Вылет самолета из Сочи в Псков задержан, изменилось и время обратного рейса
16:54
Михаил Ведерников осмотрел новые цеха Великолукского мясокомбината и поздравил коллектив с 75-летием предприятия
16:08
О возможных случаях уменьшения пенсий рассказали в ПФР
13:09
Первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России приняли присягу
11:14
Определены победители регионального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» в Пскове
Еще новости
Общество

Усиление юго-западного ветра прогнозируют в Псковской области в ближайшие часы

Усиление юго-западного ветра прогнозируют в Псковской области 15 сентября с 14:00 до 17:00. Порывы будут достигать 15-19 метров в секунды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При сильном ветре рекомендуется убрать вещи со двора и балконов, закрыть окна. Автомобиль следует поставить в гараж, при отсутствии гаража машину необходимо парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фотоклуб «Чёткость» открывается в Пскове
15 сентября 2019
Фотоклуб «Чёткость» открывается в Пскове
Всю предстоящую неделю в Псковской области будет холодно и дождливо
15 сентября 2019
Всю предстоящую неделю в Псковской области будет холодно и дождливо
Вылет самолета из Сочи в Псков задержан, изменилось и время обратного рейса
14 сентября 2019
Вылет самолета из Сочи в Псков задержан, изменилось и время обратного рейса
Михаил Ведерников осмотрел новые цеха Великолукского мясокомбината и поздравил коллектив с 75-летием предприятия
14 сентября 2019
Михаил Ведерников осмотрел новые цеха Великолукского мясокомбината и поздравил коллектив с 75-летием предприятия 2
О возможных случаях уменьшения пенсий рассказали в ПФР
14 сентября 2019
О возможных случаях уменьшения пенсий рассказали в ПФР
Первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России приняли присягу
14 сентября 2019
Первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России приняли присягу
Определены победители регионального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» в Пскове
14 сентября 2019
Определены победители регионального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» в Пскове
Знаки отличия ГТО вручили в Пскове
13 сентября 2019
Знаки отличия ГТО вручили в Пскове

Идет загрузка...