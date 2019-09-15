Усиление юго-западного ветра прогнозируют в Псковской области в ближайшие часы

12:53, 15 сентября 2019, ПАИ

Усиление юго-западного ветра прогнозируют в Псковской области 15 сентября с 14:00 до 17:00. Порывы будут достигать 15-19 метров в секунды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При сильном ветре рекомендуется убрать вещи со двора и балконов, закрыть окна. Автомобиль следует поставить в гараж, при отсутствии гаража машину необходимо парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».