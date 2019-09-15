Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

09:03, 16 сентября 2019, ПАИ

Должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности стала самой высокооплачиваемой вакансией в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на министерство труда и социальной защиты России.

За такую работу предлагают зарплату в 430 тысяч рублей в месяц. Однако, по словам директора рыбного союза Сергея Гудкова, обычно такие механики получают по 200 тысяч рублей, а названная зарплата может быть оправдана только срочной необходимостью в работнике и встречается крайне редко

Второе место в рейтинге наиболее высокооплачиваемых вакансий поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности: их ежемесячный заработок составляет 330 тысяч рублей.