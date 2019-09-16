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Общество

Стандарты для домов престарелых создадут в России

В России создадут новые стандарты для домов престарелых взамен морально устаревших, которые были приняты еще в годы Советского Союза, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Новые нормы разработают после завершения конкурса на лучший проект для переформатирования домов престарелых. Они помогут решить проблему дефицита мест и качества услуг в таких заведениях. Планируется, что по новым нормам здания должны быть комфортными для пожилых людей и соответствовать современным требованиям по питанию, а также вмещать не менее чем 150 человек.

В данный момент в России насчитывается около 270–280 тысяч мест в домах престарелых, в то время как на самом деле необходимо не менее 630 тысяч коек. К 2030 году их будет требоваться 1 млн.

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