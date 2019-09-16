Находящийся в федеральном розыске мужчина украл велосипед в Великих Луках

12:09, 16 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках за кражу велосипеда задержали 36-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за уклонение от отбывания уголовного наказания на территории Тверской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неоднократно судимый злоумышленник украл велосипед из подъезда дома по улице Фабричной в Великих Луках. Преступление было совершено 11 сентября. По факту кражи велосипеда возбуждено уголовное дело.

После задержания великолукские полицейские передали преступника своим коллегам из Твери.