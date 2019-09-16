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Общество

Россиянки дольше всех в мире сидят в декрете

В России декретный отпуск для женщин является самым продолжительным во всем мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российский экономический университет имени Плеханова Елену Егорову.

По её словам, средняя продолжительность отпуска по уходу за ребенком в России составляет почти 29 месяцев. Наиболее близкая ситуация наблюдается в Норвегии, где декрет длится год и два месяца. Однако там женщине за это время выплачивается 100% зарплаты, тогда как в России только первые 20–28 недель.

В большинстве развитых стран отпуска составляют 3-4 месяца, и не гарантируют, в отличие от России, сохранения рабочего места. В частности, в США женщины могут взять неоплачиваемый отпуск на 12 недель, в Канаде — 17 недель плюс 35 недель отпуска по уходу за ребенком, в Британии — всего 6 недель с 90% оплатой и 33 недели — фиксированная ставка.

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