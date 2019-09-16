Акция «Именинник» продлена в аквапарке «Акваполис» в Пскове

16:54, 16 сентября 2019, ПАИ

В Пскове в аквапарке «Акваполис» продлена акция «Именинник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгово-развлекательного комплекса «Акваполис».

Такое решение было принято в связи с тем, что с 9 по 26 сентября аквапарк закрыт на плановые профилактические работы, поэтому многие посетители, у которых день рождения попал в эти даты, не смогли использовать свою скидку.

Теперь же воспользоваться скидкой по акции «Именинник» можно после открытия аквапарка до 6 октября включительно. Также после открытия будут приниматься купоны именинника из карты гостя аквапарка.

«Плановый ремонт и профилактика оборудования идет по графику, поэтому аквапарк откроет свои двери для гостей, как и планировалось, 27 сентября в 10:00», - пояснили в администрации.

Телефон для справок: +7-(8112)-701-101.