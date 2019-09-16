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Общество

Должник-виновник ДТП из Великих Лук оплатил ущерб после вмешательства приставов

Должник-виновник ДТП из Великих Лук выплатил материальный ущерб в размере 261 тысячи рублей только после вмешательства приставов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Чтобы ускорить процесс выплаты долга, приставы наложили арест на автомобиль великолучанина, ограничили выезда за границу и запретили проводить регистрационные действия с имуществом. 

Пока шла процедура оценки и подготовки арестованного имущества к передаче на реализацию, автомобиль находился на ответственном хранении у должника. Однако владелец продал свой автомобиль на запчасти, поэтому в его отношении возбуждено уголовное дело.

В итоге все принятые к должнику меры принесли результаты: вся сумма задолженности оплачена в полном объёме, включая исполнительский сбор в 18 тысяч рублей.

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