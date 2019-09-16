4-летний пассажир пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Пскове

17:41, 16 сентября 2019, ПАИ

4-летний мальчик пострадал в результате столкновения Škoda Fabia и автомобиля скорой медицинской помощи в Пскове, сообщила Псковскому агентству информации инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по городу Пскову Юлия Федорова.

Авария произошла 16 сентября в 15:45. На перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта автомобиль Škoda Fabia, которым управляла 39-летняя женщина, столкнулся с машиной скорой помощи. По предварительным данным, 60-летний водитель «скорой» не соблюдал необходимую дистанцию. Оба водителя трезвые.

Малолетнему пассажиру была оказана медицинская помощь на месте ДТП, ему госпитализация не потребовалась.

Движение на улице Максима Горького в направлении Рижского проспекта затруднено, на месте происшествия работают инспекторы ДПС.