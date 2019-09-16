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Общество

4-летний пассажир пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

4-летний мальчик пострадал в результате столкновения Škoda Fabia и автомобиля скорой медицинской помощи в Пскове, сообщила Псковскому агентству информации инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по городу Пскову Юлия Федорова.

Авария произошла 16 сентября в 15:45. На перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта автомобиль Škoda Fabia, которым управляла 39-летняя женщина, столкнулся с машиной скорой помощи. По предварительным данным, 60-летний водитель «скорой» не соблюдал необходимую дистанцию. Оба водителя трезвые.

Фото Дарьи Хватковой

Малолетнему пассажиру была оказана медицинская помощь на месте ДТП, ему госпитализация не потребовалась.

Движение на улице Максима Горького в направлении Рижского проспекта затруднено, на месте происшествия работают инспекторы ДПС.

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