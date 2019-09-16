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Общество

Псковских автомобилистов предупреждают о заморозках в Петербурге

В Петербурге в ближайшие дни сильно похолодает. Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, в ночь с 18 на 19 сентября ожидаются первые осенние заморозки. Температура воздуха опустится до минус 3 градусов, пишет Росбалт.

В ведомстве призвали автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах. МЧС советует водителям соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, так как не все учитывают опасность гололеда.

Особенную осторожность специалисты просят соблюдать на пешеходных переходах. «Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода — в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля», — отметили в управлении.

С 16 сентября в Петербурге из-за понижения температуры воздуха началось периодическое протапливание. В первую очередь теплом обеспечат образовательные, медицинские и социальные учреждения.

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