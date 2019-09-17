Ушедшую за ягодами женщину ищут в лесах Локнянского района

09:19, 17 сентября 2019, ПАИ

В Локнянском районе ведутся поиски 36-летней женщины, которая ушла за ягодами в урочище Снарёво. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, заявка на оказание помощи в поиске пропавшей поступила от местной полиции 16 сентября. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Также продолжается поиск 78-летнего Николая Пузыни, который заблудился в лесу в Пустошкниском районе. Последний раз мужчину видели 12 сентября, когда он выехал на темно-синем мопеде «Дельта» за клюквой. Предположительно, пенсионер отправился в район озера Одрино (Дуплищи - Лукьяново). На следующий день в МЧС поступила заявка от полицейских на оказание помощи в его поиске. К операции подключились сотрудники полиции, друзья и родственники, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112 (звонок бесплатный).