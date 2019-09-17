День открытых дверей Центробанка пройдёт в Псковской области 28 сентября

11:49, 17 сентября 2019, ПАИ

28 сентября в Псковской области состоится общероссийский День открытых дверей Центробанка. Об этом сообщила начальник экономического отдела отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Ольга Чемелева на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Чемелевой, в рамках Дня открытых дверей псковичи смогут улучшить свою финансовую грамотность. В мероприятии смогут принять участие все желающие. В частности, псковичи смогут узнать об истории банка и много другом.

Кроме того, в рамках мероприятия будет организована выставка «Магия театра», где представят макеты монет, выпущенных с 1991-го года на театральную тематику.

Помимо этого, состоится экскурсия по историческому зданию и музею. Псковичи смогут посидеть за рулем инкассаторской машины, поучаствовать в историко-просветительских конкурсах, операциях по пересчету наличности, экспертизах денежных знаков, послушать тематические лекции.

Записаться на экскурсии и лекции можно по телефонам 69-45-72 и 69-45-99 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Также можно записаться на сайте Центробанка. При посещении экскурсии и лекции при себе необходимо иметь паспорт.

Ольга Чемелева отметила, что в прошлом году в акции приняли участие 88 городов. День открытых дверей посетили 60 тысяч человек. В Пскове в прошлом году пришли в Центробанк порядка 350 человек, а в расчетно-кассовый центр в Великих Луках - порядка 146.

Об истории псковского здания Ценробанка можно прочитать здесь>>>